تعرف على أكثر الأبراج ثرثرة

تعتبر الثرثرة من الصفات السيئة لدى البعض، إذ أنها قد يؤذى الغير، وهى تختلف من شخص لاخر على حسب درجتها، لذا تعال عزيزى نتعرف على اكثر الابراج ثرثرة، وكيف يمكن التعامل معهم، وذلك ما حصرته عالمه الفلك منى احمد على التوالى.

اولا الحمل

يتمتع بصفة الثرثرة اكثر النساء تتجلى هذه الصفة لديهم فى حصولهن على القيل والقال من الدرجة الاولى ومن ثم كثره الثرثره وهذ الصفة قد تتحلى بها لانها تريد ان تشعر بانها محبوبة من يستمع اليها وفى نفس الوقت بالامان .

ثانيا : الجوزاء

يتصف بسرعة ذكائه وفضولها ولانها تميل الى التحفيز والتشجيع فعلى ذلك تنخرط فى الثرثرة اذ انها ترى ان هذه الثرثره تسمح لها باشباع تعطشها للمعرفة وابقاء عقلها نشط وعلى ذلك فهى ثرثاره ولكن بشكل مشوق وهذا مما تقنعه لنفسها لاعتقادها بان هذه الطبيعه قد تجلعها مثيره .

الاسد

اجتماعيه وعلى ذلك فهى تتمتع بجاذبيه تجعلها بارعة فى سرد القصص بشكل اثر وهذا القدره تجعل منها اكثر قدرة على الثرثره وقد تتضح تلك الصفة فيها اكثر عندما تكون لديها ضغينه ضد ا شخص او ان تكون مستفزة

الميزان

دبلوماسى ويميل للتغانم وللتوزان وعلى ذلك يميل للمشاركة فى اى نوع من المحادثة حيث انه فى ذلك بتبدل الافكار والمعلومات مع الاخرين الى تجعله يتغمس فى القيل والقال من وقت لاخر .

العقرب

غامض وعلى ذلك فهو يقدر المعرفة ويستخدم المعرفة مصدر للقوة وحسه عميق وقادر على الادراك وحدسه عميق ولانه بتعاطف مع القصص الخرين وميله نحو كشف الرموز والانخراط بشكلغير علنى فلقد نجده يميل للقيل والقال والسماع للتفاصيل . ولذلك فقد يميل لثرثرة

الحوت

حساس وعاطفى ولديه ذكاء مرتفع جدا يجعله يميل الى البحث عن الحقائق والفهم البديى ولانه ماهر فقد يميل للقيل والقال حيث ميله لاقامه الروابط العاطفيه