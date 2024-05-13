ربط إلكتروني وخطة موسعة لزيادة الصادرات الزراعية في ميناء دمياط

استقبل اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش يرافقه مسئولي كبرى الشركات العاملة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، خلال زيارة تهدف إلى التأكيد على أهمية ميناء دمياط كميناء رئيسي لعدد من الخدمات الملاحية المتميزة والتي تقدمها الخطوط الملاحية عبر ميناء الميناء لتصدير مختلف الحاصلات الزراعية إلى أوروبا.

جاء ذلك بحضور اللواء بحري رفيق جلال رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وأشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط والدكتور طلعت الصبري مدير فرع سلامة الغذاء، مسئولي الحجر الزراعي بميناء دمياط .

وشهدت الجلسة التي ضمت كافة الأطراف التأكيد على تقديم هيئة ميناء دمياط وجميع الجهات العاملة بالميناء كل ما يلزم لسرعة إنهاء الفحص و الساحات المجهزة لاستقبال الحاويات المبردة وتسهيل إجراءات شحن تلك الحاويات عبر أرصفة محطة الحاويات بميناء دمياط.

وأوضح اللواء بحرى أحمد حواش أن الميناء جاهز لزيادة الطلب المتوقع للحاصلات الزراعية في الأسواق الأوروبية عبر التنسيق المسبق مع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وشركات التصدير وشركات النقل .

وأشار إلى نجاح هيئة الميناء في الربط الإليكتروني وتطوير البرامج التفاعلية والتي تربط جميع الجهات والتي تسهل اتخاذ القرارات بصورة أسرع ودقة أكبر، كما نوه إلى الخطوات التي تتخذها حالياً هيئة ميناء دمياط لقرب بدء تشغيل الخط الملاحي بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي والذي سيعد فرصة كبيرة للمصدرين المصريين لتسويق المنتجات المصرية المطلوبة بصورة كبيرة في السوق الأوروبية.