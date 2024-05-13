مدير جهاز مستقبل مصر: القطاع الزراعي يمثل 15% من الناتج القومي المصري

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إنَّ الجهاز يعاهد الجميع باستمرار العمل ليلًا ونهارًا رافعين شعار «الجهد المخلص والجهد المتواصل» من أجل إتمام آمال وطموحات الشعب المصري في غذاء آمن واكتفاء ذاتي من زراعة أبناءه في أرضه الطيبة.

وأضاف «غنام» في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «القطاع الزراعي يمثل 15% من الناتج القومي المصري، ويحتوي على 25% من الأيدي العاملة في مصر، وإجمالي صادرات الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي يبلغ 9 مليارات دولار، ومخطط الدولة يتمثل في إضافة 4 ملايين فدان».

وعن تدرج المساحة المستهدفة للاستصلاح منذ عام 2018 حتى 2024، وما المستهدف في 2027، تابع المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر: «بدأنا بـ30 ألف فدان، وسوف نتنهي باستهداف 4.5 مليون فدان استصلاح».