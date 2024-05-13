الرئيس الفلبيني يأمر بتعزيز قدرات القوات الجوية للدفاع عن سيادة البلاد

أمر الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الإبن، بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تعزيز قدرات القوات الجوية الفلبينية للدفاع عن سيادة البلاد وأراضيها.

ونقلت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية اليوم /الإثنين/ عن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، تشيلوي جارافيل، قوله إن عددا من قيادات الجيش على رأسهم وزير الدفاع، جيلبرتو تيودورو، قاموا بإطلاع الرئيس على الأنشطة والخطط والمشاريع المقترحة للقوات الجوية الفلبينية خلال الفترة المقبلة، وقد أعطى الرئيس توجيهاته بشأن بعض البرامج المقترحة لتعزيز قدرات القوات الجوية للدفاع عن سيادة البلاد وأراضيها.

