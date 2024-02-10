وكيل تعليم الدقهلية يشهد طابور الصباح في أول ايام الدراسة بمدارس الأقباط

شهد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم السبت، طابور الصباح وتحية العلم والحصة الأولى مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024 بمدارس الأقباط بنطاق إدارة شرق المنصورة التعليمية.



جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم عددا من المدارس القبطية بإدارة شرق المنصورة التعليمية والتي تعمل اليوم السبت وهي مدرسة العائلة المقدسة ومدرسة الفرنسيسكان .

ووجه وكيل الوزارة التهنئة للطلاب ببدء الفصل الدراسى الثانى ومشيدا بانتظام الدراسة والمدارس فى اول يوم دراسى.

و انطلقت صباح اليوم الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس القبطية على أن تنتظم الدراسة فى جميع المدارس غدا الأحد.

وشدد شعبان على ضرورة تحقيق الانضباط اليومى بالدراسة و تسليم الطلاب الكتب المدرسية والمتابعة اليومية للحضور والغياب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى.

يذكر أن عدد طلاب المرحلة الابتدائية 396723 تلميذ وتلميذة، وعدد طلاب المرحلة الإعدادية 384077 طالبا وطالبة، وعدد طلاب المرحلة الثانوية 19402 طالب وطالبة، ومرحلة التعليم الفني 125185 طالب وطالبة، ليصل إجمالي عدد الطلاب الى مليون و25 ألف و 387 طالبة وطالبة بمختلف المراحل التعليمية بنطاق محافظة الدقهلية.