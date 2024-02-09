مدارس الدقهلية تستعد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني 

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية،استعدادت المديرية لاستقبال الطلاب لجميع الصفوف الدراسية غدا السبت بالمدارس العاملة بنظام الفترتين والأحد للمدارس العاملة بنظام الفترة الواحدة بعد انتهاء إجازة نصف العام لطلاب المدارس.

وأضاف ناصر فى تصريحات صحفية، مساء اليوم الجمعة، ان الدراسة ستبدأ وفقا للمواعيد المحددة في إطار الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي دون تأجيل أو تأخير.

وأشار أنه يتم الاستعداد بشكل كبير لاستقبال الطلاب بالمدارس والفصول مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.مشيرًا إلى أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوع

وأوضح وكيل وزارة تعليم الدقهلية أنه قد جرى الاستعداد للفصل الدراسى الثانى بعد إعلان نتائج امتحانات الترم الأول، مضيفا أن المدارس تعمل بشكل متواصل على معرفة احتياجاتها استعدادا لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسى الثانى، كما تم وضع جداول الحصص الدراسية ، إضافة إلى توفير الكتب الدراسية لتسليمها للطلاب في الأسبوع الأول من بدء الدراسة، مؤكدا على أن المدارس قد تسلمت الكتب الدراسية .