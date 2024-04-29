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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جامعة بنها تحصد المركز الأول في الملتقى السابع للجوالات

طالبات جامعة بنها
طالبات جامعة بنها
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حصدت جامعة بنها علي المركز الأول في الملتقى السابع للجوالات بالمعسكر الدولى ببورسعيد الذى نظمته جمعية المرشدات المركزية المصرية.
وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.
وفاز وفد مرشدات الجامعة بالمركز الأول ، كما حصلت الطالبة حبيبة محمد محمود بكلية الزراعة على الجوالة المثالية على مستوى المخيم .
وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوى الطلاب الفائزين بالملتقي السابع للجوالات ، مؤكدا أن الجامعة حريصة على دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

الطالبات الفائزات

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جمعية المرشدات المركزية دعم الأنشطة الطلابية ناصر الجيزاوي جامعة بنها