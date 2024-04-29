خلال ساعات.. اجتماع مع محبي الزمالك لحل أزمة القيد

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إلى حل أزمة إيقاف قيد النادي، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي، أن هناك اجتماع بين رئيس النادي وعدد من محبي الأبيض، خلال الساعات المقبل، بعد وصول لبيب من غانا، خاصة وإنه كان ضمن بعثة الفريق المتواجد مع الفريق في مواجهة دريمز الغني في نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، والتى انتهت بفوز الأبيض 3- 0 و التأهل الفارس الأبيض لنهائي البطولة .

وأضاف المصدر، أن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، سيتكلف بالنصيب الأكبر من قيمة المبلغ، فيما يتكلف بعض محبي النادي وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي بباقي قيمة المستحقات.

وكان الاتحاد الدولي أعلن إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات اللاعب المربي، وكان خالد بوطيب تقدم بشكوى ضد نادي الزمالك منذ عام 2020، لعدم حصوله على مستحقاته والتي تقدر بمليون و900 ألف دولار بالإضافة إلى 500 ألف دولار فوائد .