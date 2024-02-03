رابط مباشر .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية

أتاحت محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك بعد اعتماد أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت نتيجة إمتحان الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول "إتمام مرحلة التعليم الأساسى والمهنية الدقهلية" للعام الدراسي 2023/2024 م.

وبلغت نسبة النجاح 93,6 % لمرحلة التعليم الأساسي ، ونسبة النجاح 94% للشهادة المهنية والصم وضعاف السمع بنسبة 95% وذوي البصيرة بنسبة 75%.

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا للامتحان للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التعليم الأساسي بلغ 108 الف و 359 طالب وطالبة وان متوسط الحاصلين علي 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 الف و 464 طالب وطالبة .

وهنأ "محافظ الدقهلية " الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، مشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة .

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