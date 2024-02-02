12 ساعة.. قطع مياه الشرب عن قرى مركز طلخا وشربين بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، انقطاع المياه، غدا السبت، من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، ولمدة ١٢ ساعة عن بعض مناطق مركز طلخا.

وأورد بيان شركة مياه الشرب ، اليوم الجمعه، أن المناطق التي ستتأثر بالانقطاع غدا السبت هي (بساط- بطره -كفربساط- ديسط- عزبة الحاج خليل).

وعن بعض مناطق مركز شربين وهي (الدبوسي-الحطبة-معهد الكبد)، بجانب ضعف المياه عن خط بسنديلة التابع لمركز بلقاس.

تأتي الانقطاعات لقيام الشركة بأعمال صيانة بخط مياه ٦٣٠ ملب بولي ايثيلين القادم من مرفق مياه شربين.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.