غرفة الملابس: دورات تدريبية في التسويق الإلكتروني لتنشيط المبيعات

وزع الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات باتحاد الصناعات والمهندسة بهية نظيم و المهندس ايهاب العسكري عضوى مجلس ادارة الغرفة شهادات التقدير علي عدد من المتميزين و الحاضرين للدورات التدريبية التي نظمتها الغرفة خلال العام المنقضي في مختلف التخصصات وبحضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية والدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة .

و قالت المهندسة بهية نظيم ان الغرفة حرصت علي تنظيم دورات في المجالات التي يحتاجها القطاع ومن أهمها التسويق الالكتروني و الذي يساهم في تنشيط المبيعات باستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي و قد شهدت تلك الدورات اقبالا كبيرا من الاعضاء نظرا لفائدتها الكبيرة وقد تناولت الدورة أربع مستويات تدريبية و باجمالي 24 ساعة تدريبية .

و أشار المهندس ايهاب العسكري عضو مجلس ادارة الغرفة الي تنظيم الغرفة لدورات تدريبية عن " تحليل المعلومات للتصدير الدولي في ظل المتغيرات العالمية" بمحافظتي الاسكندرية و بورسعيد و بحضور اكثر من 100 متدرب من العاملين بالقطاع للتعريف بأحدث التطورات في النظام التجاري العالمي واللوائح والقوانين المنظمة للتصدير،والمهارات المطلوبة وفتح أسواق جديدة بقطاع صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات لتحقيق التنمية المستدامة لصادرات القطاع.

و شدد الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة علي التطوير الاداري للغرفة و التنوع في تقديم الخدمات لكافة الاعضاء في أسرع وقت وباستخدام كافة وسائل التواصل الحديثة و العمل علي تطوير قاعدة بيانات الاعضاء و أهمية التواصل المباشر مع اصحاب المصانع و نشر كافة الخدمات و تلقي كافة الاستفسارات و حلها بالتعاون مع كافة الجهات الداخلية والخارجية المختصة