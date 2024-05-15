السفير حسام زكي: مملكة البحرين تترأس قمة استثنائية ستكون من أنجح القمم العربية

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام، أن مملكة البحرين تترأس قمة استثنائية ستكون من أنجح القمم العربية في تاريخ جامعة الدول العربية بكل المقاييس؛ نظرًا لاستثنائية الملفات التي من المقرر أن ترفع للقادة في قمة البحرين الثالثة والثلاثين، غدا /الخميس/.

وأشاد الأمين العام المساعد- في تصريح خاص لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم /الأربعاء/، بكل التسهيلات الإجرائية والتنظيمية واللوجستية التي سخرتها مملكة البحرين على كافة المستويات؛ لاستضافة وفود الدول العربية والاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، التي تسبق أعمال القمة على مستوى القادة ولإنجاح أعمال قمة البحرين.

وأشار إلى أن مملكة البحرين قامت خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة عبر الزيارات المكوكية للعواصم العربية للتحضير للقمة، وآليات التنسيق المشترك بين رئاسة القمة وجامعة الدول العربية لبحث التوافق العربي تجاه ما تم طرحه من ملفات وعلى رأسها القضية الأبرز، وهي القضية الفلسطينية، وتصاعد الحرب على غزة.

وقال إن جهود مملكة البحرين تبلورت خلال المبادرات الإيجابية والفاعلة التي طرحتها المملكة خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، وكذلك اجتماع وزراء الخارجية، واجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين لدى الجامعة العربية، وهي مبادرات تحمل فكرًا عربيًا خالصًا وذات ثقل استراتيجي، وتحظى بالتوافق والترحيب من الدول العربية بما يحقق تفعيلًا حقيقيًا للعمل العربي المشترك في هذا التوقيت الدقيق والمهم، الذي تمر به المنطقة تحقيقًا لاستدامة السلام والاستقرار والتنمية.

وأعرب السفير زكي، عن تفاؤله إزاء البيان الختامي للقمة، والذي سيكون محققًا لتطلعات الشعوب العربية إزاء أبرز التحديات والقضايا التي يمر بها الوطن العربي؛ على رأسها القضية الفلسطينية واستقرار الأمن الملاحي في البحر الأحمر وأيضًا الأزمات التي يعاني منها عدد من الدول العربية.

