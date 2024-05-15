نسرين أمين: أحداث فيلم "ولاد رزق 3" مختلفة وأكثر تطورًا

أكدت الفنانة نسرين أمين أن فيلم "ولاد رزق 3" المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، يشهد أحداثا مختلفة ومتطورة، مشيرة إلى أن الشخصية التي ستؤديها ستكون أكثر تطورا وتحمل الكثير من المفاجآت.

وقالت نسرين أمين، في تصريح : "إنها متحمسة للعمل بشدة لفكرة وأحداث الفيلم التي تعتمد على الإثارة والتشويق، معتبرة أنها محظوظة بهذه التجربة بشكل جعلها تهتم بالتفاصيل وتقديم الدور بإطار بعيد عن النمطية بشكل كبير".

وأضافت أن الأحداث في الجزء الثالث من الفيلم ستتناول قضايا ومعالجات معاصرة، وهو ما ينعكس على شخصية "حنان" التي تقدمها والتي التزمت بحب عائلتها وزوجها، وتخشى عليه من الصراعات التي يقع فيها بسبب أشقائه، مشيرة إلى أن العمل يعتمد على البطولة الجماعية حيث يقدم كل فنان أفضل ما عنده حتى يواصل الفيلم تحقيق النجاح الذي حدث في الجزأين السابقين.

ولفتت إلى أنها تميل في اختياراتها إلى الأعمال التي تستفزها على أن تكون لها قيمة ومكتوبة بشكل جيد وغير مكررة وتجذب المشاهدين، متمنية أن يلاقي فيلم "ولاد رزق 3" إعجاب الجمهور وقت عرضه.

وكان المخرج طارق العريان ونجوم الجزء الثالث انتهوا من تصوير آخر مشاهد العمل، أمس الثلاثاء، في أحد شوارع الجيزة، وذلك بعد مرور 7 شهور من بداية التصوير بين السعودية ومصر.

وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" حول سرقة أبطال العمل شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سيدخلهم في صراعات ومشاهد أكشن كثيرة معه.

وكان الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق" عرض عام 2015، وفي عام 2019 تم تقديم الجزء الثاني من الفيلم، وحمل عنوان "عودة أسود الأرض" وحقق الفيلم إيرادات قياسية.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ومحمد ممدوح، باسم سمرة، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبد العزيز، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.