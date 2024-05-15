الإحصاء: معدل البطالة 6,7 % خلال الربع الأول لعام 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير - مارس) لعام 2024؛ إذ بلغ معدل البطالة 6,7 % من إجمالي قـوة العمل بانخفاض 0,2 % عن الربع السابق.

وأوضح الجهاز أنه سجل تقدير حجم قوة العمل 31,397 مليون فرد مقابل 31,101 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 1,0٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13,758 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17,639مليون فرد ، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,537مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,860 مليون فرد.

ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار ( 351 ) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (55) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (296) ألف فرد.

واشار الجهاز إلى أنه سجل عدد المتعطلين 2,104مليون متعطل بنسبة 6,7 % من إجمالي قوة العمل (1,136 مليون ذكور، 968 ألف (إناث) مقــابـل 2,159 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض قـدره (55) ألف متعطل بنسبة 2,5 %، وانخفاض قــدره (67) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3,1 %.

وبلغ مـعدل البـطالة بين الذكور 4,4 % من إجمالى الذكور فى قوة العمل خلال الربع الحالى بينما كان 4,6% في الربع السابق مقابل 4,5 % في الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 16,5% من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي، بينما كان 17,7% في الربع السابق مقابل 19,2% في الربع المماثل من العام السابق.

ولفت الجهاز الي ان المتعطلين طبقا لفئات السن؛ إذ يوجد 7,3 % لإجمالي الفئة العمرية ( 15- 19 سنة)؛ إذ بلغت ( 11,3% للذكور، 2,6% للإناث) مقابل 7,3% فى الربع السابق (الذكور 10,4% و الإناث 3,7%)، و33,0 % لإجمالي الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت (33,3٪ للذكور ، 32,5٪ للإناث) مقابل 32,1 % فى الربع السابق ( الذكور 32,4٪ و الإناث 31,8٪).

بالاضافة الي 24,2 % لإجمالي الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة) حيث بلغت (20,3 % للذكور، 28,7 % للإناث) مقابل 23,0% فى الربع السابق ( الذكور 22,7% ، و الإناث 23,4%) .

و35,5 % من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت (35,1% للذكور، 36,2% للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 37,6% خلال الربع السابق حيث بلغت (34,5% للذكور ، 41,0 % للإناث).

ونوه الجهاز انه بلغ معدل البطالة في الحضر 9,4 % من إجمالى قوة العمل فى الحضر ، بينما كان 9,7 % في الربع السابق مقابل 10,3 % فى الربع المماثل من العام السابق .

بينما بلغ معدل البطالة في الريف يصل إلى 4,6 % من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4,8 % في الربع السابق مقابل 4,7 % فى الربــع المماثل من العام السابق.

ولفت الجهاز الي المتعطلون طبقا للحالة التعليمية ،حيث بلغت نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) 82,5 % في الربع الحالي مقابل 82,7٪ في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالأتي 37,8 % من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 39,6 % بالربع السابق و 37,8 % في الربع المماثل من العام السابق.

وهناك 44,7 % من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 43,1 %بالـربع السابق بينما كان 43,9 % في الربع المماثل من العام السابق.