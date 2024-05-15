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الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. رئيس مدينة مرسى علم يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

رئيس مدينة مرسي علم
رئيس مدينة مرسي علم يتفقد الخدمات
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قام اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم صباح اليوم، بتفقد العمل فى المركز التكنولوجي للوقوف على مدى إرضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة والتأكيد على حرص الدولة على تطوير الأداء وسرعة إنهاء الخدمات.

وقد التقى خليل بعدد من المواطنين طالبي الخدمات حيث استمع الى ارائهم وأكد لهم أن المدينة في عصر تطوير تكنولوجيا المعلومات تعمل على خلق جهاز إداري جديد وشفاف يحسن معاملة المواطنين ورفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية.

وأكد خليل أن المرور جاء بهدف التأكيد على مدى تقديم الخدمات وتأديتها من قبل الموظفين للجمهور دون أى معوقات ، مشيرا إلى أن الدولة تبذل مجهودات غير مسبوقة للنهوض بجميع القطاعات الحكومية.

وفى سياق متصل، أشار خليل أن المرور على القطاعات الخدمية وضع آلية جادة لتفعيل الرقابة على مقدمى الخدمة.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ البحر الأحمر ، بضرورة التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم بصورة جيدة وتخفيف الأعباء عنهم بجميع مدن المحافظة.

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