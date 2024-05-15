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الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وزير الرياضة يعلن عودة الجماهير للملاعب ويتوعد المخالفين

اشرف صبحى
اشرف صبحى
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كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن عودة الجماهير المصرية بشكل رسمي، إلى مدرجات الملاعب، فى وجود لائحة تنظيميه لهذا الأمر. 
وقال صبحي خلال لقائه التلفزيونى، إن وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة والرابطة، عليهم دور كبير في توعية الجماهير لأنه سيكون هناك لائحة وستطبق والمخالف سيعاقب.
وتوجه الدكتور أشرف صبحى بالشكر لوزارة الداخلية على دورها فى هذا الأمر، قائلاً: أتوجه بالشكر لوزارة الداخلية لدورها في هذا الأمر. 
وأضاف :" الفرصة جت ويجب ان نحافظ عليها، وعلى الجمهور احترام اللوائح ، ومن سيقوم بخلق مشاكل سيتم تصويره وحرمانه من الدخول ومنع إعطاء التذكرة له قادما".
وعن تعديلات قانون الرياضة، أكد صبحى على انها تستهدف مشاركة شركات الأندية في الإدارة، ومعالجة مسألة التحكيم بما يتوافق مع المواثيق الدولية.
وأنهى صبحى حديثه قائلاً: أن هناك قوانين يظهر بها بعض المشكلات بعد صدورها وتطبيقها على ارض الواقع وهو ما حدث مع قانون الرياضة .

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