استطلاع: 54% من مؤيدي بايدن يدعمونه فقط لمعارضة ترامب في انتخابات الرئاسة

كشف استطلاع حديث أن أكثر من نصف مؤيدي الرئيس الأمريكي جو بايدن يقولون إنهم سيدعمون بشكل أساسي الرئيس الحالي في انتخابات الرئاسة عام 2024 فقط لمجرد معارضة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز، صدر الأحد، أن 54% من الناخبين الذين يخططون لاختيار بايدن في اقتراع نوفمبر المقبل، سيدعمونه فقط لمعارضة ترامب، بزيادة قدرها 7% عن استطلاع شهر مارس الماضي.

وأشار الاستطلاع إلى أن السبب الثاني لاختيار بايدن بين ناخبيه المحتملين هو أنهم "يحبونه"، حيث اختار 27% هذا الخيار، في انخفاض بمقدار 4% عن استطلاع في مارس، فيما أشار ما يقرب من خمس ناخبي بايدن المحتملين بنسبة 19%، إنهم يؤيدون بايدن لأنه المرشح الذين يفترضون أنه سيفوز بانتخابات الحزب الديمقراطي للترشح في سباق الرئاسة.

وعند سؤال المستجيبين للاستطلاع حول رأيهم إذا كانت الانتخابات مقارنة بين المرشحين، اختار عدد أكبر قليلًا من المشاركين جانب ترامب بنسبة 53%، مقابل بايدن الذي حصل على دعم بنسبة 47%.

ومن بين الناخبين المحتملين، يرى 55% أن إدانة ترامب في القضايا الجنائية لن يشكل عاملًا مؤثرًا في التصويت بالنسبة لهم، بينما قال 28% إن الإدانة عامل كبير جدًا، و17% قالوا إنها عاملًا ذي تأثير ضعيف.

ووجد الاستطلاع نفسه أن بايدن وترامب متعادلان بشكل أساسي على المستوى الوطني وفي الولايات التي تشهد منافسة محتدمة، حيث حصل ترامب على تأييد 50% على المستوى الوطني بين الناخبين المحتملين، بينما حصل بايدن على 49%، وفي الولايات التي تشهد معركة انتخابية، اختار 50% من الناخبين المحتملين بايدن، بينما أيد 49% ترامب.

يذكر أن الاستطلاع تم إجرائه على 2063 من السكان البالغين في الولايات المتحدة في الفترة من 5 إلى 7 يونيو، كما شمل عينة أكبر من ولايات أريزونا وجورجيا وميشيجان ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن، ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 3.2% بين جميع البالغين و3.8% الناخبين المسجلين.