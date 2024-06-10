قضية "سفاح التجمع" في عيون النقاد| نادر عدلي: ظاهرة غريبة ولا يجب أن نهتم بها.. حنان شومان: قضية رأى عام وأتمنى تنفيذها في السينما

مازالت قضية "سفاح التجمع" تثير تساؤلات الجمهور هل يتم مناقشتها في الدراما أو السينما المصرية أم لا ؟، كان هناك العديد من الأعمال الدرامية المصرية، التي ناقشت هذه القضية حول أهدافه وأشكال تأثيره في الناس، لماذا تنقسم الآراء حول دراما الجريمة ؟

تظهر جوانب خفية في شخصية كل إنسان تلازمه مهما حاول الهروب منه، فتنعكس على أفكاره ومشاعره وسلوكياته واختياراته بشكل كبير، كما تؤثر في علاقاته بالأشياء، والناس، هذا الأمر الذي ينطبق تمامًا على "سفاح التجمع"، حيث كان الوجه الظاهر أمام الناس دكتور جامعي ومثقف وشخص راقً لأبعد الحدود "وتيك توكر" مشهور ويتابعه أكثر من 7 مليون شخص، وفي الخفاء شخصية أخرى لا يعرفها إلا ضحاياه والتي قتل فيها عددًا من النساء بطريقة بشعة.

تشغل قضية "سفاح التجمع" الرأي العام بعدما ظهرت بشاعة الجرائم التي ارتكبها المتهم، يومًا بعد يوم نكتشف أحداث جديدة في هذه القضية، تستحوذ هذه القضية اهتمام من النقاد الفنيين الذين انقسموا حول تسليط الضوء على هذا الحدث في الدراما المصرية.

كشف عدد من النقاد الفنيين عن مناقشة قضية "سفاح التجمع" في السينما أو الدراما المصرية من خلال تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز".

حنان شومان: قضية سفاح التجمع مش مصدقة اللي بسمعه

قدمت الناقدة حنان شومان، تحليلًا عن تقديم قضية "سفاح التجمع" في الدراما المصرية، قائلة: "الأعمال المصرية تسيطر على الدول العربية، لأنها أكثر توزيعًا في كل المحطات، قضية سفاح التجمع هي قضية رأى عام، وأتمنى تنفيذها في السينما أو الدراما المصرية لأنها مليئة بالأحداث الغريبة والغير معتادة في مجتمعنا المصري".

وتابعت: "ولا يوجد أي مشكلة من تقديم شخصية سفاح التجمع لأنها موجودة طوال الوقت شأنها شأن أي شخصية درامية عادية، حتى لو كانت مستوحاة من وقائع حقيقية، الوقائع جزء من مصادر المبدع وحق مشروع".

وأضافت شومان: "الفن الحقيقي هو ما يبحث دومًا عن النماذج غير السوية وغير الطبيعية التي لديها دهشة أو غرابة، مثل ريا وسكينة وسفاح الجيزة وقضايا كثيرة، ولكل عمل طبيعته".

نادر عدلي يعلق على قضية سفاح التجمع: ظاهرة غريبة ولا يجب أن نهتم بها

كشف الناقد الفني نادر عدلي عن رأيه في "قضية سفاح التجمع" تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" قبل وفاته، قائلًا: "ظاهرة غريبة ولا يجب أن نهتم بها، وليست قضية اجتماعية حقيقية، السينما أو الدراما المصرية بتلمس قضايا حقيقية وليست ناقلة بشكل حرفي مثل قضية سفاح التجمع".

وأردف: "هذه النوعية من القضايا أول مرة تحدث في مصر، تعذيب الفتيات واستعمال أدوات حادة لتعذيبهن قبل قتلهن خنقا، ووجود علامات التعذيب على أجسادهن، هذه القضايا لها صدى واسع في أمريكا وليس في مصر، ومن الأعمال التي تم تنفيذها مسلسل سفاح الجيزة لم يحقق نجاح كبير لأن هذه الحادثة مرت مرور الكرام أمام الكثير من المصريين لكثرة ما حصل مشابهًا لها".

ماجدة خيرالله: قضية سفاح التجمع يجب مناقشتها بموضوعية

قالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله عن قضية سفاح التجمع: "لكل سفاح هاجس ما يدفعه للقتل ونادر أن تجد شخص يقتل بشكل عشوائي إلا لو كان للسرقة أو الانتقام، وهناك سفاح يتعقب النساء لعقده تؤرقه، وهناك من يحترف الاعتداء الجنسي على الأطفال ثم قتلهم، وسفاح التجمع مفاجأة كبيرة في مجتمعنا المصري".

وأوضحت: "يجب مناقشة قضية سفاح التجمع بموضوعية، جميع القضايا التي تحدث في المجتمع أو ظاهرة شائكة يصلح مناقشتها في السينما أو الدراما المصرية، أصبحت دراما الجريمة، خاصة الواقعية، تستهوي المنتجين حاليًا".

وتابعت خيرالله: "سفاح التجمع شخصية واجب تقديمها ما دامت توفرت فيها سمات ودوافع، المؤلف يمتلك معلومات كثيرة ولكن يحتاج مزيج بين الواقع والخيال مثل ما حدث في مسلسل سفاح الجيزة حيث قدم له خلفيّة طفولية "مبررًا دراميًا، فهو شخصية مرت بأزمة ما، ترتب عليها فعل درامي، يعاقب عليه القانون داخل المسلسل وخارجه".

واختتمت تصريحاتها قائلة: "الفن المصري يبرز مشكلات المجتمع ولا يتحدث عن الأمور الإيجابية فقط، ونموذج السفاح ليس نموذجًا حديثًا يتم تقديمه للمشاهد، فقد تم تقديم شخصيات مثل ريا وسكينة وسفاح النساء فنحن نشاهد منذ سنوات طويلة هذه الأعمال".

محمد عبدالرحمن: قضية سفاح التجمع مليئة بالتفاصيل الدرامية

نوه الناقد الفني محمد عبدالرحمن عن تسليط الضوء في قضية "سفاح التجمع"، قائلًا: "قضية سفاح التجمع مليئة بالتفاصيل الدرامية، وأعتقد بأن مشروعات كثيرة سوف تناقش هذه القضية وليس مشروع واحد فقط، لأنها من أغرب القضايا التي حدثت في مجتمعنا، سفاح التجمع قضية غربية، وعند كتابة عمل يحمل تفاصيل هذه القضية يجب أن يتم دراسته بدقة والدراما تعتمد على اسلوب التحذير وليس التقليد".

واستكمل: "تم عمل مسلسل سفاح الجيزة وحقق العمل نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، إذا هذه القضايا لها جمهورها، وهناك أعمال كثيرة على المنصات الرقمية لأنها جذابة".