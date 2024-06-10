فلسطين.. الاحتلال يستهدف منزلًا في غزة ويخلف شهداء بينهم أطفال

استشهد عدد من الفلسطينيين، الليلة، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر طبية بأن القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.

وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37084 شهيدًا، بينما بلغ عدد الإصابات 84494، بحسب مصادر طبية.

وتشير هذه الأرقام إلى تصاعد خطير في الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تستمر الهجمات الجوية الإسرائيلية في استهداف المناطق السكنية، مخلفةً وراءها دمارًا واسعًا وخسائر فادحة في الأرواح.