وكيل تعليم الأقصر يوصي الطلاب: لا تستعجلوا في إجابة أسئلة الامتحانات.. صور

تواصلت أعمال امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية، والصف الأول والثاني الثانوي، اليوم الأربعاء، حيث تم تذليل جميع العقبات أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم، في سهولة ويسر، فى ضوء استمرار أعمال وجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر والإدارات التعليمية خلال فترة الامتحانات، وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفي هذا السياق، قام الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأربعاء، بمتابعة سير أعمال الامتحانات داخل لجان مدرستي "عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي" و "الشهيد حسين سلامة الثانوية المشتركة" بإدارة الطود التعليمية، للاطمئنان على سير عملية الامتحانات بها ورافقه خلال الجولة الطاهر عبد الحميد مدير إدارة الطود التعليمية.

وشدد خالد، خلال زيارته على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التي تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار، مع عدم استخدام الهواتف المحمولة لأي سبب داخل اللجان، موصيا الطلاب بالتريث والتمهل والصبر قبل الإجابة.

وأكد أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له فلا داع للاستعجال في إجابة الأسئلة.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، سير أعمال الامتحانات بمدرستي الشهداء الابتدائية والعوامية الإعدادية، وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج.

وفي السياق ذاته، شدد خالد على ضرورة تهيئة لجان وقاعات الامتحان للطلاب من خلال التنسيق المشترك ما بين الجهات المنوطة، والتأكيد انضباط اللجان الامتحانية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو للطلاب.

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