محافظ كفرالشيخ يتفقد امتحانات الثانوية العامة

تفقد، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة كفرالشيخ، من بينها لجنة رقم 1337 ومقرها مدرسة الشهيد عزت الشافعى الثانوية للبنات القديمة، والتي تضم 26 لجنة فرعية، وذلك للإطمئنان على سير الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، وذلك بحضور غادة النحاس، مدير عام التعليم العام.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن امتحانات الثانوية العامة هى بوابة المستقبل للطلاب، وأن الدولة تهتم بتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحها، موجهًا بتوفير أجواء هادئة للطلاب لأداء الامتحانات، مع مراعاة ظروف الطلاب ذوى الهمم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى محاولات للغش، لضمان مجهودات الطلاب المتفوقين، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع طلاب الثانوية العامة فى جميع أنحاء مصر.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تجهيز 76 لجنة رئيسية بأفضل الوسائل والإمكانيات، لضمان سير الامتحانات لـ 25 ألف و275 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، فى أجواء هادئة من اليوم وحتى 20 يوليو القادم، بالإضافة إلى توفير الإستراحات المعدة لإستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين.

وجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات التعقيم قبل بدء وعقب الإنتهاء من الامتحانات، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، لافتًا إلى التجهيزات اللازمة من وسائل الانارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية، وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.

كلف محافظ كفرالشيخ، باستمرار التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة ومنها «مديرية الأمن - الإدارة العامة للمرور - مديرية الشئون الصحية - ومرفق الإسعاف»، لتأمين لجان الامتحانات، وتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، وتوفير سيارات الإسعاف، والأطقم الطبية باللجان، وذلك للتعامل مع أى طوارئ طوال فترة الامتحانات.

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