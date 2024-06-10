جيش الاحتلال: اندلاع حرائق كبيرة إثر إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن اندلاع حرائق كبيرة إثر إطلاق عدة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه بلدات الجليل الأعلى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مخيم الفارعة بالضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت 22 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم امرأة من جنين، وطفل، وأسرى سابقون، بالأمس.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.