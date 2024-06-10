تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.. تعديل فى التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

لا صوت يعلو الليلة داخل الشارع الرياضى المصرى، غير صوت المباراة المرتقبة بين فريق منتخب مصر الذى يحل ضيفًا على نظيره غينيا بيساو، فى تمام السابعة من مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ومن المتوقع ان يستقر حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على عودة محمد حمدي لقيادة الجبهة اليسرى، بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب تعرضه للإيقاف، فيما يُفاضل بين الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور في وسط الملعب.

وجاء التشكيل المتوقع للمنتخب الوطنى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، زيزو .

في الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، ومحمد صلاح.

ويبحث المنتخب الوطنى فى مواجهة الليلة عن حصد الثلاث نقاط من أجل الأبتعاد بصدارة ترتيب المجموعة الأولى التى يتصدارها برصيد 9 نقاط، حصدها من ثلاث انتصارات فى الثلاث جولات الماضية، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو وصافة المجموعة برصيد 5، جاءت من انتصار وحيد وتعادلين.