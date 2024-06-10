الثانوية العامة 2024.. محافظ مطروح: انتظام اللجان خلال اليوم الأول للامتحانات

اطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، انتظام العمل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، وأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر وانضباط داخل اللجان دون أى معوقات فى اليوم الأول لانطلاق ماراثون الثانوية العامة 2024 .

حيث أدى 2251 طالبا وطالبة من خلال 14 لجنة على مستوى محافظة مطروح، لامتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية مع اتخاذ الأجهزة المعنية بالمحافظة كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة؛ لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأشار محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أنه تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم للتعامل بشكل فوري مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء أداء الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، موجها لمدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة وتذليل أى معوقات، إلى جانب توفير كافة سبل الراحة لرؤساء وأعضاء اللجان سواء داخل المدارس أو الاستراحات الخاصة بهم.

محافظ مطروح يوجه بتكثيف حملات النظافة فى محيط المدارس

أكد محافظ مطروح على تضافر كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينها لتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات من تكثيف حملات النظافة فى محيط المدارس وإزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف وتوفير مديرية الصحة والتأمين الصحي للأطباء داخل كل لجنة، بالإضافة إلى التواجد الشرطي في محيط اللجان لتحقيق الانضباط وتوفير السيولة المرورية، كما تم التنسيق مع قطاع الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان وغيرها.

وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته لجميع أبنائه من الطلبة والطالبات بالتوفيق والنجاح وأن يكلل مجهودهم بالتميز والسداد.

انطلقت اليوم الإثنين، امتحانات الثانوية العامة 2024، ويؤدي الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لمدة يومين، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في 4 مواد ضمن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، الامتحان في مادة التربية الدينية ضمن امتحان المواد غير المضافة للمجموع، غدًا الإثنين الموافق 10 يونيو الجاري، بنظام الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة، كما يمتحن الطلاب في مادة التربية الوطنية، أيضا بنظام أسئلة اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة.

فيما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، الامتحان في مادة الإحصاء ضمن امتحان المواد غير المضافة للمجموع، يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري، بنظام الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 17 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة، كما يمتحن الطلاب في مادة الاقتصاد، أيضا بنظام أسئلة اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة.

ويبدأ الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024، في المواد الأساسية عقب إجازة عيد الأضحى في 22 يونيو الجاري، وحتى 20 يوليو المقبل، حيث يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو الاحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2024 هذا العام: 745 ألفا و86 طالبًا وطالبة

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية 4 لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 1981 لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 7 لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 84 مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية 81 طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية 38طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان 255طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان 3306 طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان 1646 طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ 434 ألف و574 طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) 102 ألف و872 طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبي) عددهم 207 ألف و685 طالبا وطالبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح لطلاب الثانوية العامة 2024، بدخول اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، لإجراء عملية التفتيش، ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحان الثانوية العامة 2024، كافة الإجراءات الخاصة برصد صفحات وجروبات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحوها، مشددا على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب لهذه الأجهزة داخل اللجان.

وأكد الدكتور رضا حجازي أنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.