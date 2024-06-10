آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية في امتحان الدين والتربية الوطنية

عبر طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، اليوم الاثنين، عن سعادتهم بعد أداء امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، في أولى أيام الامتحانات، مؤكدين أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط.

وأكد الطلاب في مدينة بنها، أن امتحان التربية الوطنية كان سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط كما أن امتحان الدين كان يوجد به بعض النقاط الصعبة تميز الطلاب المتفوقين

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، اليوم الإثنين، الموافق 10 يونيو 2024 ومستمرة حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق القليوبية، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ومن جانبها أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة القليوبية بلغ (48541)، ويؤدون امتحاناتهم أمام 105 لجنة عامة (منهم لجنة للمكفوفين ولجنة لـ Stem) في 12 إدارة تعليمية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

طلاب الثانوية العامة بالقليوبية

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