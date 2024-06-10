الرقابة المالية تقر نشرة اكتتاب أكت فاينانشال وتعلن موعد الطرح في البورصة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل شركة أكت فاينانشال للاستشارات، واعتمدت نشرة الاكتتاب الخاصة بها.

وأوضحت الرقابة المالية في بيان للبورصة اليوم، أنها اعتمدت نشرة اكتتاب أكت فاينانشال في أسهم زيادة رأس المال بإصدار حد أقصى 360 مليون سهم بنسبة 47% من كامل أسهم رأسمال المال قبل الزيادة بسعر 2.9 جنيه للسهم الواحد.

وبحسب نشرة الاكتتاب، يبلغ قيمة حجم طرح الشركة المزمع في البورصة المصرية نحو 1.04 مليار جنيه، ومن المقرر فتح باب الاكتتاب العام يوم 9 يوليو المقبل حتى يوم 23 من الشهر نفسه، فيما تقرر فتح الاكتتاب الخاص يوم 9 يوليو المقبل حتى يوم 18 من الشهر نفسه.

وتقرر تخصيص 300 مليون سهم للطرح الخاص، و60 مليون سهم مخصصة للطرح العام بحصة توزاى نحو 32% من أسهم الشركة.

سبق وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم شركة أكت فاينانشال للاستشارات Act Financial، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 191.421 مليون جنيه. كما تم الاتفاق على توجيه حصيلة الطرح بالكامل لزيادة رأس مال الشركة دون أي تخارج ألي من المساهمين بالشركة