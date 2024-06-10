“إسكان الشيوخ” توصي بوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة شوارع الإسكندرية

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسه النائب خالد سعيد الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، بشأن سوء حالة الرصف بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور سكرتير عام محافظة الإسكندرية اللواء خالد جمعة، ومدير إدارة الطرق بمحافظة الإسكندرية المهندسة أمل محمود.

وقال النائب محمد صبري، إن محافظة الإسكندرية قامت بالعديد من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية، ولكن تلاحظ أن معظم شركات المقاولات التي قامت بالأعمال لم تنفذ إعادة الشيء لأصله مما تسبب في سوء حالة الرصف في معظم الأحياء بخاصة منطقة حي شرق، مقترحا سرعة إعادة الشيء لأصله لجميع الشوارع التي تم تنفيذ أعمال المرافق بها وكذلك تكليف الأحياء بعمل صيانات عاجلة للطرق الرئيسية حيث تلاحظ كثرة المطبات والحفر في العديد من الشوارع الرئيسية والتي تحتاج فقط لصيانة لبعض أجزائها لحين إعادة رصفها عند توافر الميزانية اللازمة لذلك.

وبناء على ذلك، أوصت لجنة الإسكان خلال اجتماعها بزيارة مكتب سكرتير عام محافظة الإسكندرية بعد عيد الأضحى وتواجد أيضا رؤساء الأحياء بالمحافظة وممثلي مديريات الطرق، لوضع خطة عاجلة للشوارع التي تتطلب أولويه في رفع كفاءتها وتوفير المواد المالية من خلال النافورات المتواجدة في أحياء المحافظة.

وتطرق النائب محمد صبري، إلى هدم كوبري العامرية بمحافظة الإسكندرية المتجه إلى القاهرة لبدء تطويره بمدخل القاهرة الصحراوي، قائلًا: أنه يشكل خطورة كبيرة ويتسبب في إحداث أزمة مرورية كبيرة.

قال ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري ردًا على النائب: إن هدم كوبري العامرية بمحافظة الإسكندرية المتجه إلى القاهرة لبدء تطويره سيستمر قرابة العام ونص .

وأوصت لجنة الإسكان في هذا الشأن، منع سيارات النقل الثقيل من المرورو من المنطقة المتواجد بها كوبري العامرية خلال شهر الصيف، منعا لإحداث حالة من الإزدحام وتحويل مسار سيارات النقل الثقيل إلى طريق النهضة.

وأوصت اللجنة أيضا رصف مزلقان القطر القديم المؤدي إلى منطقة العامرية لتيسير حالة التنقل بين المواطنين، ومنع سير التوك توك في المنطقة لتسهيل حركة التنقلات.