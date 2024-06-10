ضبط 2000 لتر زيت خام بدون بيانات في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

حملات تموينية علي الأسواق في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد عبد العال، مدير المديرية

رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملة حملات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وأسفرت بمركز بدر تم ضبط 10شكائر دقيق بلدى باجمالى 500 كجم و280 كيس مكرونة مدعمه تم تجميعهم للبيع بالسوق السوداء و12 كجم أسماك مجمدة وكمية من الفراخ المتبلة والأسماك المدخنة غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط 100 كجم لحوم ُذبحت خارج المجازر الحكومية و 110 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ،كما تم تحرير 10محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و15محضر لعدم حمل شهادات. صحية.

وبمركزى كوم حمادة وإيتاى البارود تم ضبط 46 كجم أسماك مجمدة و 40 كجم لحوم مفرومه و38 كجم كبدة و45 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالاضافة لضبط مصنع تعبئة وتصنيع زيوت محركات يدار بدون ترخيص وبه 2000 لتر زيت خام بدون بيانات و105 جركن زيت تشغيل سعة 20 لتر و80 كرتونة زيت تشغيل بكل كرتونة 40 جركن سعة الجركن 4 لتر كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

كما تمكنت إدارة تموين الرحمانية من ضبط 6 كجم لانشون منتهي الصلاحية كما تم تحرير 11محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.