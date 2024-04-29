مركز تدريب هيئة الطاقة الذرية يتسلم شهادة الإيزو «ISO 21001: 2018» من المجلس الوطني للاعتماد

تسلم الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية من الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعتماد شهادة الأيزو ISO 21001: 2018

وتشمل الشهادة إعتماد مركز التدريب بالهيئة في مجال ضمان جودة البرامج التدريبية والتطبيق الفعال لنظام توافق المؤسسات التعليمية والتدريبية مع المعايير الدولية وذلك في مجالات التدريب على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وقد حضر مراسم استلام الشهادة الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي والمشرف على مركز التدريب بالهيئة، وكذلك الدكتورة نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، الدكتور ايهاب الغريب أمين عام الهيئة، و الدكتور محمد طه القللي رئيس الهيئة الأسبق، الدكتورة ليلى فكري فؤاد نائب رئيس الهيئة الأسبق، الدكتور خالد صقر نائب رئيس الهيئة الأسبق، وفريق عمل مركز التدريب، والاستاذ سعيد النادي القائم بأعمال مدير مركز التدريب.

وأعرب الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة عن سعادته بتحقيق مركز التدريب بالهيئة لهذا الانجاز خاصة أن المركز يقوم بتنظيم والإشراف على جميع البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الهيئة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما أن نجاح المركز يعكس نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة وإدارة الجودة بالهيئة والتي تدعم ثقافة التميز المؤسسي على مستوى كافة مراكز الهيئة وتحقيق المعايير القياسية للحصول على التقييم الدولي المتميز في مختلف مجالات العمل والبحوث والخدمات المختلفة لخدمة المجتمع .

وصرح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، بأن مركز التدريب يقوم بتنفيذ مجموعة متميزة من البرامج التدريبية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في البيئة والزراعة والصناعة والطب ويتم تنفيذها بواسطة علماء الهيئة كما يتم التدريب العملي بمعامل ومنشآت الهيئة وهو يفيد جميع جهات الدولة بالإضافة للقطاع الخاص، كما أوضح أن من أهم أنشطة المركز هو برنامج التدريب الصيفي والذي تقوم الهيئة بتنفيذه كل عام لطلبة الجامعات المصرية والذي يعد أضخم برنامج تدريب صيفي على مستوى مصر والشرق الأوسط حيث أستقبل العام الماضي حوالي 1700 طالب.

وحضر مراسم تسليم الشهادة من المجلس المصري للإعتماد دكتور مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس الوطني للاعتماد، الدكتور محمد السيد المدير التنفيذي، والدكتور عماد اليماني رئيس لجنة التنمية المستدامة، الدكتور سيد أبو شادي الاستشاري بالمجلس.

وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة، بأن مركز التدريب هو أحد مراكز التميز بالهيئة وهو يعلن عن خطته التدريبية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية سنوياً وأن هذه الخطة تغطي جميع المجالات والتطبيقات الحديثة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.