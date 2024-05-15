شكري: تحركنا نحو محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن خطوة إعلان مصر اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل كانت متسقة مع المنظور القانوني لما يحدث في غزة والالتزامات القائمة في إطار معاهدة منع الإبادة الجماعية.

وأضاف وزير الخارجية خلال لقاء خاص على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التحرك يأتي في ضوء ما نشهده من قصف عشوائي أدى إلى هذه الأضرار البالغة بالمدنيين في غزة، وكان من الضروري أن ندعم الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية من المنظور القانوني ومنظور احترام المعاهدة وضرورة المساءلة عما يتم من مخالفات للقانون الدولي الإنساني.

وتابع وزير الخارجية "ليس هناك دولة منزهة عن الخضوع للمسؤولية في هذا الأمر وقيمة محكمة العدل الدولية وعلاقتها بمجلس الأمن يجعل اختصاصها واضحا، ولا بد من التعامل مع هذه القضية بشكل يؤدي إلى وضع المسؤولية على مرتكبيها".