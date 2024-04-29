جنايات طنطا.. الإعدام شنقا لقاتلة زميلتها "فرح"

أصدرت محكمة جنايات طنطا حكماً بالإعدام شنقا علي المتهمة بقتل صديقتها فرح بطنطا وذلك بعد ورود رأي المفتي في القضية التي حملت رقم 2786 لسنة 2023 كلي غرب طنطا .

صدر القرار برئاسة المستشار جورج راشد سعد متري، وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت محمد سلام ومحمود مصطفى علي السعيد وأمانة سر محمد قابيل ومصطفى البهلون.

تعود أحداث الواقعة عندما عثر أهالي قرية سبرباي على جثة طالبة تدعى فرح تبلغ من العمر 18 عاما وتبين أن بها آثار حروق متفرقة في أنحاء الجسم ومقطوعة القدمين داخل شيكارة وملقاة على حافة أحد المصارف المائية.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا وتم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ وتبين أن الجثة لطالبة تدعى فرح وأن وراء ارتكاب الواقعة إحدى صديقتها وآخر وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من إلقاء القبض عليهم وتولت النيابة التحقيقات في القضية وتم احالتها الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.