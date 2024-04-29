تغيير فى دفاع الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على إجراء تغيير على خط دفاع فريقه فى مباراة الإسماعيلي المقبلة بالدوري.

وينوى كولر منح محمود متولى فرصة الظهور فى التشكيل الأساسى لمباراة الإسماعيلي وإراحة زميله محمد عبد المنعم.

ويري كولر أن متولى تألق حينما شارك بديلا فى مباراتي مازيمبي الكونغولي بعد عودته للظهور مع الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ويرغب كولر فى إراحة محمد عبد المنعم خوفاً من تعرضه للإجهاد من جراء مشاركته باستمرار فى مباريات الأهلي المحلية والأفريقية.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي فى السابعة مساء الأربعاء بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الأهلي من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويملك الأهلي 21 نقطة يحتل بها المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الأهلي والزمالك وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 22.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في رادس في 18 مايو المقبل بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما يقام لقاء الإياب في 25 مايو المقبل بالقاهرة.