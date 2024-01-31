رابط مباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بعد اعتمادها

أعلنت محافظة الدقهلية كيفية الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/203، وذلك من خلال عدد من المنصات التابعة للمحافظة لإتاحة النتيجة.

وقالت المحافظة في بيان لها إن النتيجة سيتم إعلانها عبر الدخول على الرابط التالي: اضغط هنـا:

ومن المقرر أن يجرى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية منتصف الأسبوع المقبل وذلك بعد أن بدأ أعمال التصحيح داخل كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية بمدينة المنصورة بواسطة مصححي المواد لأوراق الإجابة والبالغ عددها 108 آلاف 332 ورقة لكل مادة .

وتجرى أعمال التصحيح وفقا لنماذج الإجابة لكل مادة، ويجري سحب عينات عشوائية لأوراق الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة في المكان المخصص لذلك، ومراجعة المرايا مع الدرجات الداخلية لكل سؤال.