لمدة 5 أيام.. عروستي على مسرح القاهرة للعرائس من جديد

قرر البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، عودة العرض المسرحي العرائسي "عروستي"، بداية من اليوم الخميس، 2 مايو الجاري، في السابعة والنصف مساء، على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بمنطقة العتبة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال وشم النسيم.

5 ليالي عرض لمسرحية عروستي للأطفال

ومن المقرر أن يستمر عرض عروستي حتى الإثنين المقبل، الموافق 6 مايو الجاري، ويفتح شباك التذاكر من الواحدة ظهرا.

عروستي من إنتاج فرقة القاهرة للعرائس، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، والذي تدور أحداثه حول تقويم السلوك الخاطئ لدى الأطفال، وذلك من خلال شخصية الطفل "آدم" وأخيه الصغير "مالك"، وتتوالى الأحداث.

عروستي عرض من تصميم عرائس فنان الكاريكاتير مصطفى حسين، وتصميم الديكور قديما آيات خليفة، وحديثا د. محمد سعد، وتنفيذ الديكور أميرة عادل، وقام بتجديد العرائس أمير عبد المسيح، ونحت العرائس محمد كشك، وإضاءة عز حلمي، وموسيقى وألحان عصام إسماعيل، ومخرج منفذ أحمد عبدالمنعم، ومن تأليف محمد أحمد بهجت، وإخراج محمد نور.