النيابة تطلب التحريات بشأن العثور على جثة عامل بمغسلة في عين شمس

تباشر نيابة عين شمس التحقيق في العثور علي جثة عامل بمغسلة، داخل شقته وبه آثار إصابات ، وأمرت بنقل الجثة إلي المشرحة وندب الطبيب الشرعي لتشريحها وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاه كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

عثور فتاة على جثة شقيقها

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بعثور فتاة على جثة شقيقها بمنطقة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وعثرت على جثة شاب يعمل بمغسلة جالس على أريكة، وتبين وجود إصابات في الساعد الأيسر والوجه والرقبة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، والاستماع للشهود للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.