جامعة السويس: فوز كلية الحاسبات في مسابقة قمة مصر للمشاريع

أعلن الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، فوز فريق Care Code من كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة بالمركز الثاني في مسابقة قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية التي أقيمت بالتعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ومسابقة Hult Prize العالمية.

وأضاف بيان صادر من المكتب الإعلامي لجامعة السويس، أن هذه المسابقة تأتي برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أكد أهمية المسابقة باعتبارها إحدى أهم المبادرات الهادفة إلى تحفيز الشباب على الإبداع وريادة الأعمال، وتسهم في إطلاق طاقاتهم الإيجابية وإشراكهم في مسيرة التنمية المستدامة لمصر.

وأشار إلى أن هذه المسابقة تُقدم منصة مثالية للشباب لعرض أفكارهم المبتكرة ومشاريعهم الريادية التي تُعالج احتياجات المجتمع، وذلك وفقاً لما نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، عن سعادته بهذا الإنجاز المتميز، مؤكدًا حرصه الدائم على مشاركة طلاب الجامعة من مختلف التخصصات في مثل هذه الفعاليات والمسابقات. وأوضح أن هذا الحرص ينبع من محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تشمل محور ريادة الأعمال والابتكار الذي يعنى بدعم وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية والمادية لدعم هذه الابتكارات. ووجه حنيجل التهنئة لأعضاء الفريق الفائز، متمنيًا لهم دوام التقدم والرقي.

بدوره، أشار الدكتور ياسر آمون، عميد الكلية، إلى أن مشاركة طلاب الفريق في هذه المسابقة تعكس مدى حرص الطلاب على صقل مهاراتهم وإمكاناتهم، معتمدين على ما يحصلون عليه من دعم من الكلية والجامعة. ووجه آمون جزيل الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل لكافة طلاب الجامعة.

جدير بالذكر أن فريق الكلية المشارك في المسابقة قد ضم كلًا من الدكتور محمد علي عطية (مشرف المجموعة)، والطالب محمد شريف محمد، والطالب عبد الرحمن أحمد عبدالغفار، والطالب خالد محسن أحمد سلومه، والطالبة حبيبة صلاح سعد محمود، والطالبة سنابل أحمد إمام محمود