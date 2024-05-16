مصرع وإصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص وإحتراقها بطريق السخنة

لقى 2 مصرعهما وأصيب 12 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القطامية - السخنة اتجاه السخنة، وإحتراقها، ونقل رجال الإسعاف المتوفيين إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصابين إلى مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج.

كان مرفق اسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدي السيارات على طريق القطامية - السخنة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بعد المرصد اتجاه السخنة، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق اسعاف السويس 10 سيارات لموقع الحادث.

انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران فيها

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع البلاغ وأفادت المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق القطامية - السخنة تحمل لوحات رقم "ق هـ ر 2396" واشتعلا النيران فيها وعلى متنها 14 راكبا.

وأسفر الحادث عن مصرع 2 من الركاب، بينما 12 أخرين حالتهم متوسطة إلى خطيرة، وبينهم حالات مصابة بحروق من الدرجة الأولى، ونقل رجال الإسعاف 10 المصابين إلى احدى مستشفيات القاهرة الجديدة، ورفض 2 مغادرة موقع الحادث بعد تلقيهم التأمين الطبي إثر إصابتهم بكدمات وسحجات.