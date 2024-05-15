حريق بـ4 وحدات سكنية فى السويس

نشب حريق في ٤ وحدات سكنية في عقار بشارع النمسا بالسويس اليوم الأربعاء، ويكثف رجال الحماية المدنية جهودهم لإخماد النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن اية إصابات بشرية أو ضحايا.



كانت غرفة عمليات الدفاع المدني بالسويس تلقت بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق وتصاعد ألسنه اللهب من شرفة الدور الخامس بالعقار الكائن نهاية شارع التحرير.

دفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وجرى اغلاق محابس الغاز العمومية بالمنطقة وكذا فصل التيار الكهربي كإجراء احترازي لمنع تفاقم الوضع وانتشار النيران.

بحسب الشهود العيان بدأ الحريق في الطابق الخامس وتصاعدت ألسنة النيران من الشرفة، وطالت الوحدة السكنية بالطابق السادس، والروف الذي يحتوي على ألواح خشبية، كما تسببت الرياح في وصول النيران لشرفة الطابق الرابع حيث وسرعان ما أخمدها رجال الحماية المدنية.

وفرضت إدارة مرور السويس تحويلات مرورية بالطريق، لسرعة فتح الطريق امام سيارات الحماية المدنية.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف سيارتين لتقديم التأمين الطبي والاسعافات الأولية لأي اصابت قد تنتج عن الحريق او جهود إخماده

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