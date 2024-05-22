تزامنا مع درجات الحرارة المرتفعة| كيف تحصل على أفضل تبريد في سيارتك.. فيديو

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة علي البلاد حتي غدا الخميس، لتعود الانخفاض تدريجيا في درجات الحرارة بداية من الجمعة المقبلة.

وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، هناك عدة نصائح للحصول على أفضل تبريد في سيارتك: