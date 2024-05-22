قرارات عاجلة فى مصرع طفلة وإصابة زوج شقيقتها صدمتهما سيارة بالهرم

تباشر جهات التحقيق، تحقيقاتها فى مصرع طفلة وإصابة زوج شقيقتها بعد أن صطدمتهم سيارة مسرعة على الطريق الدائري بالهرم.

وكلفت بانتداب الطب الشرعي بفحص جثمان الفتاة المتوفية وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا للاستماع لاقواله حول الحادث.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة فى الحادث وإجراء الكشف الطبي له لبيان اذا كان متعاطى للمخدرات من عدمه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث دهس ووجود متوفاة ومصاب أعلي الطريق الدائري بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طالبة وزوج شقيقتها عبور الطريق صدمتهما سيارة مسرعة مما تسبب في مصرع الأولى وإصابة الثاني جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.