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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط عصابة سرقة بلاعات الصرف الصحى بالتجمع

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت اجهزة الأمن بالقاهرة  ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن سرقة أغطية بالوعات الصرف بالتجمع الثالث ، وضبط مرتكبى الواقعة.

بلاغ الواقعة 


تعود الواقعة فى أطار  ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بأحد العقارات بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة ووضعها داخل سيارة أجرة تاكسى.


وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائق وعاطل "لأحدهما معلومات جنائية") وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (3) غطاء صرف صحى وإعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أغطية البالوعات وإعترفا بإرتكابهم  4  وقائع ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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