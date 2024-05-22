25 مايو آخر موعد للتقديم لورشة "من النص إلى الشاشة" في ميدفست مصر

أعلنت إدارة ملتقى ميدفست مصر أن آخر موعد للتقديم لبرنامج "من النص إلى الشاشة" يوم 25 مايو الجاري، وهي ورشة مجانية تهدف لكتابة وتطوير سيناريو الفيلم القصير على مدار ثلاثة أشهر، وسيتم اختيار 8 مشتركين من كتاب السيناريو وصناع الأفلام المحترفين والجدد من مصر، وسيحصل فيلمان على منح إنتاجية تقدر بـ250 ألف جنيه، وتستهدف الورشة بجانب شباب القاهرة، شباب من محافظات المنيا وسوهاج وبني سويف والدقهلية والبحيرة وبورسعيد، مع تحمل إدارة الملتقى تكاليف الإقامة والانتقالات.

يقدم الورشة المخرج السينمائي ومستشار السيناريو أيمن الأمير، الذي عمل على تطوير واستشاري للعديد من المشاريع السينمائية مثل "وداعا جوليا" و"كوستا برافا" المشاركين في قسم "نظرة ما" في مهرجان كان ومخرج فيلم "رفعت عيني للسما" المشارك في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد في مهرجان كان في الدورة المقامة حاليًا.

وعن برنامج "من النص إلى الشاشة" قال ملتقى ميدفست مصر، أن الفكرة خرجت بسبب الاحتياج لأفلام تجمع الفهم الشامل للصحة النفسية والجسدية، أو بناء الشخصيات بشكل يعتمد على الأبعاد النفسية وتكون مرتبطة بأفكار لها علاقة بهذا المضمون، بداية من كتابة وتطوير وإنتاج قصص أصلية مبنية على أفكار مرتبطة بالصحة، نتابعها ونشهد تطورها إلى أن تصبح سيناريو كامل، وفي هذا البرنامج نعمل على تسهيل كل الفرص المرتبطة بإنتاج هذه السيناريوهات، بالإضافة إلى منح إنتاجية، وبالتالي أصبح هناك المساحة الحقيقية لخلق أفكار وأحلام جديدة لها علاقة ببرنامج "من النص إلى الشاشة".

وعن ما يميز برنامج "من النص إلى الشاشة" هذا العام قال الملتقي: " سيكون البرنامج متاح لجميع الكتاب خاصة من لديهم خبرة، كما سنعمل على خلق فرص لشباب المحافظات في مصر، أما الأفكار التي نتحرك من خلالها هذا العام، هي الأدوار المنوطة بالأنواع الاجتماعية وعلاقتها وتأثيرها على العنف بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى زيادة المنحة الإنتاجية، وسيتم تسهيل مقابلات وعرض هذه الأفلام لمنتجين آخرين خلال المهرجان ".