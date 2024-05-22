العمل: بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية لربط مخرجات التدريبات المهنية بالسوق في أسيوط

أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شعبة التكييف والأجهزة المنزلية والكهربائية ويمثلها المهندس صلاح عبد الله بصفته ممثلاً عنها ، والمحاسب عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ، فى مجال التدريب المهنى للشباب من الجنسين وتشغيل الخريجين من برامج التدريب المهنى المجانية التى توفرها المديرية من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة، بموجب هذا البروتوكول وفى إطار التزامات وحقوق جميع الأطراف والتى من بينها التزام مركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل بالعمل على تدريب الشباب على مهن التبريد والتكييف وكذلك صيانة الأجهزة المنزلية.

كما يقع على "أصحاب المنشآت الأعضاء بالغرفة" تشغيل خريجي الدورات التدريبية المهنية ذات الصلة والتي تتعلق بمجال عمل تلك الشركات والمنشآت ، وأيضاً تنظيم لقاء توعوى لشرح مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م والتي تتعلق بحقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال بحضور عدداً كبيراً من السادة اصحاب الأعمال والشركات العاملة في مجال التكييفات والأجهزة المنزلية والكهربائية ، حيث يأتي ذلك في إطار الحرص والسعي دوماً إلى خلق مناخ آمن بين طرفي العملية الإنتاجية فضلاً عن خلق بيئة عمل مستقرة.

وأضاف على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة أهمية ربط مخرجات التدريبات المهنية التي تنفذها الوزارة بمتطلبات سوق العمل مع الالتزام التام بتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة لخريجي الدورات التدريبيه المهنية، وأهمية انتهاج سياسة التدريب من أجل التشغيل لاستثمار طاقات ومهارات الشباب من الجنسين خريجي الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة بمراكزها التدريببة المهنية المتطورة والمنتشرة فى انحاء الجمهورية ، وأضاف مدير المديرية أنه وقع بروتوكول التعاون ممثلاُ عن المديرية ، وأفاد أنه بموجب البروتوكول فإن المديرية ستضطلع بمهام الإشراف الفني والإداري وذلك وفقاً للقواعد والضوابط الصادرة من الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، كما سيتم منح الخريجين شهادة معتمدة تفيد اجتيازهم للدورات التدريبية بنجاح، كما حضر اللقاء محمد عبد السميع مدير إدارة التدريب المهني، وأيمن الأمين إعلام المديرية وعدداً كبير من السادة أصحاب الشركات العاملة في المجال.