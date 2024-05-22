تحويلات مرورية بشارع 9 لتنفيذ أعمال الصرف الصحى بالمعادى

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ أعمال الصرف الصحى بشارع 9 بمنطقة المعادى بالقاهرة، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لشارع 9 بالمعادى بالوصلة من تقاطعه مع شارع 83 وحتى تقاطعه مع شارع 87 على أن يتم تنفيذ الأعمال يومى الخميس والجمعة الموافقين 23 ، 24 /5/2024 ليلاً ونهاراً.

التحويلات المرورية

ويستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:-

القادم من شارع 9 يسلك يساراً شارع 83 فيميناً شارع القنال فيساراً شارع عرابى فيميناً شارع 11 وصولاً لشارع 87.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.