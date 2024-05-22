حروب آبي أحمد.. رئيس الوزراء الإثيوبي يخطط لشن حملة جديدة ضد تيجراي

كشفت وسائل إعلام اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحث إمكانية شن حرب جديد ضد إقليم تيجراي الذي يعاني من أزمات إنسانية مروعة خلال العامين الماضيين جراء الحرب التي شنها الجيش الإثيوبي بين عامي 2020 و2022 بالتحالف مع الجيش الإريتري وميليشيات الأمهرة ضد جبهة تحرير شعب تيجراي.

وأفاد موقع UMD Media المتخصص في شئون القرن الأفريقي، نقلا عن مصادر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أجرى مشاورات خلال الأشهر القليلة الماضية مع أفراد مختارين لاتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع الوضع في تيجراي، بما في ذلك شن حرب شاملة.

وأضاف الموقع نقلا عن مصادر لم يسمها، أنه عُقدت معظم هذه الاجتماعات في قصر آبي أحمد، وضمت حصريًا القادة السابقين لمنظمة شعوب الأورومو الديمقراطية (OPDO)، التي أصبحت الآن جزءا من حزب ازدهار أوروميا، مثل أبا دولا جيميدا، وجيرما بيرو، وسفيان أحمد، وووركنيه جيبيهو، والأورومو السابقين، وبحسب المصادر، فإن زعيم جبهة التحرير لينشو باتي، ورئيس الأركان برهانو جولا.

وكان من أبرز الغائبين عن هذه الاجتماعات الوزراء من خارج منظمة OPDO الذين يشغلون حقائب أمنية، بما في ذلك رضوان حسين، مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي للأمن القومي والمدير العام الحالي لجهاز المخابرات والأمن الوطني، وأبراهام بيلاي، الذي ترك منصب وزير الدفاع اعتبارا من مايو الجاري وأصبح وزيرا للري.

وأشار الموقع المتخصص في شئون القرن الأفريقي، إلى أن خلال هذه المناقشات، بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، حددت المجموعة ما أسموه ثلاثة مخاطر رئيسية إذا ظلت تيجراي كما هي دون مزيد من الضعف يمكن أن يشجع الوضع الحالي لتيجراي، أمهرة فانو وقوى أخرى مثل الأورومو إلى التحالف مع إريتريا لتعزيز التحدي ضد الحكومة؛ وقد تحمّل تيجراي الحكومة الإثيوبية مسؤولية الجرائم المرتكبة خلال حرب 2020-2022.

ونظر الاجتماع في تدابير مختلفة، تتراوح من استهداف القادة العسكريين والسياسيين في تيجراي من خلال عمليات تسميم واغتيالات معزولة إلى شن حرب واسعة النطاق على تيجراي.

ولعدة أشهر، ظلت الحكومة الإثيوبية تنشر المعلومات من خلال وسائل الإعلام الحكومية، وخاصة وسائل الإعلام الحكومية في منطقة أمهرة، زاعمة أن الأسلحة وأجهزة الاتصال اللاسلكية العسكرية التي تم الاستيلاء عليها من تيغراي كانت في الأصل متجهة إلى أمهرة فانو.

وتتعلق الاتهامات الأخيرة بالاحتلال المزعوم لمدينة ألاماتا ورايا في جنوب تيجراي، والتي كانت تحت إدارة حزب ازدهار أمهرة منذ حرب 2020.

وقد أثار هذا الوضع دعوات للحرب على تيجراي من إدارة حزب ازدهار أمهرة وحلفاء آبي أحمد من كتلة المعارضة، بما في ذلك حركة أمهرة الوطنية بقيادة بيليتي مولا، وزير الابتكار الحالي في إثيوبيا، ومواطنون إثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية بقيادة برهانو نيجا، وزير التعليم الحالي في إثيوبيا، الذي أدلى بتصريحات عامة تدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد تيجراي.

ويقاتل جيش تحرير الأورومو وأمهرة فانو ضد حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، مشيرين إلى القمع المفرط في منطقتي أوروميا وأمهرة، على التوالي، ودفعت هذه الصراعات التي تتخذ أدوات مدنية إلى الدعوة الأخيرة التي أطلقها السفير الأمريكي لدى إثيوبيا لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد في خطابه السياسي من أديس أبابا.

واتهم زعماء تيجراي الحكومة الفيدرالية بالفشل في تسهيل عودة النازحين داخليًا بشكل مناسب قبل موسم الأمطار في يونيو، والذي سيمثل عامهم الرابع بعيدًا عن منازلهم في غرب وجنوب تيجراي. وفي الوقت نفسه، تواصل إريتريا احتلال جزء كبير من غرب وشمال وشرق تيجراي، حيث أن أكثر من 67٪ من المنطقة هي أراضي غير متنازع عليها وفقًا لخط ترسيم الحدود الذي حددته لجنة الحدود الإثيوبية لعام 2002 بموجب اتفاقية الجزائر لعام 2000.