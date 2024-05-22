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الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 22 مايو 2024

الريال السعودي
الريال السعودي
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 تراجع سعر الريال السعودي، بشكل طفيف خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024  بالبنوك، ليسجل انخفاضًا بنحو 5 قروش في سعري البيع والشراء.

• البنك المركزي المصري: سعر الشراء 12.41 جنيه، وسعر البيع 12.45 جنيه.
• أعلى سعر للريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء 12.44 جنيه، وسعر البيع 12.47 جنيه.
• سعر الريال في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 12.42 جنيه، وسعر البيع 12.45 جنيه.
• بنك الإسكندرية: سعر الشراء 12.43 جنيه، وسعر البيع 12.45 جنيه.
• أسعار الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس: سعر الشراء 12.37 جنيه، وسعر البيع 12.45 جنيه.
• بنك الكويت الوطني: سعر الشراء 12.29 جنيه، وسعر البيع 12.44 جنيه.
• سعر الريال اليوم في بنك مصر: سعر الشراء 12.42 جنيه، وسعر البيع 12.45 جنيه.
ويذكر أن سعر الريال قد شهد حالة انخفاض متأثراً بسعره في البنوك، بعكس جميع التوقعات بالتزامن مع قدوم موسم الحج 2024 .

أبوظبي الإسلامي أسعار الريال السعودي البنك المركزى المصرى