«أبوظبي الأول مصر» يتعاون مع «الأورمان» لتطوير وتنمية قرية الفالوجا بالبحيرة

وقع بنك أبو ظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، اتفاقية تعاون مع جمعية الأورمان لتطوير وتنمية قرية الفالوجا، الواقعة بمركز بدر في محافظة البحيرة.

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو التزام البنك بتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات المجتمعية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين والفئات الأكثر احتياجاً؛ تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وبموجب الشراكة، يساهم بنك أبوظبي الأول مصر في تطوير 20 منزلاً في القرية، بما يضمن توفير ظروف معيشية كريمة للأسر الأكثر احتياجاً، كما يساهم في تعزيز المدن والمجتمعات المستدامة. وتركز الشراكة على تنفيذ مبادرات التمكين الاقتصادي لتعزيز ثقافة الشمول المالي، وذلك عبر تقديم الدعم المالي لعدد 40 من المشروعات الصغيرة القائمة بالفعل أو دعم مهنة يجيدها المستفيد من المشروع. علاوة على ذلك، يتم عقد دورات تدريبية تهدف إلى توعية أصحاب المشروعات الصغيرة حول وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، حيث يتولى البنك إحضار المختصين وتوفير المادة التدريبية اللازمة.

ومن جهة أخرى، يدعم البنك مشروع البيوجاز الهادف إلى اعتماد حلول الطاقة المتجددة، وذلك عبر توزيع 12 رأس ماشية عشار وتركيب وحدات غاز البيوجاز بهدف تنمية الثروة الحيوانية وتوليد طاقة نظيفة متجددة من مخلفات الماشية والاستغناء عن أنابيب البوتاجاز.

وبهذه المناسبة، أعرب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن رؤيته الإستراتيجية قائلاً: "يعكس التعاون مع جمعية الأورمان التزامنا الراسخ نحو إحداث تأثير ملموس في المجتمعات المحيطة من خلال معالجة التحديات الأكثر إلحاحًا التي يواجهها المجتمع. ومن خلال هذه الشراكة، لا يسعى البنك إلى تحسين الظروف المباشرة للأفراد فحسب، بل أيضًا إلى تمكينهم عبر توفير سبل مستدامة لتحقيق الرخاء على المدى الطويل. ونؤكد على إصرارنا على مواجهة التحديات الملحة مثل الفقر، عدم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي، وذلك بإدراك كامل لأهمية الحلول الشاملة التي تعالج الأسباب الجذرية لتلك التحديات وتعزز التغيير الدائم."

من جانبه، أعرب أحمد أسامة الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، عن حماسه بعقد الشراكة، قائلاً: "يسعدنا أن نوحد جهودنا مع بنك أبوظبي الأول مصر لتعزيز مهمتنا المشتركة والتي تهدف لدفع التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات المختلفة. إذ نعمل سوياً من خلال هذه الشراكة على تمكين المجتمعات، وحماية البيئة، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للجميع وهو ما تهدف اليه جمعية الأورمان منذ ٣٠ عاما في العمل المجتمعي وتحقيق الاستدامة في كافة مبادراتها المجتمعية للانتقال بالشرائح المستحقة من الاحتياج إلى الإنتاج.

يذكر أن بنك أبو ظبي الأول مصر يولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في مبادرات التنمية المجتمعية والمستدامة، وذلك في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية الخاصة به، وذلك من خلال الشراكات مع المنظمات المحلية بهدف معالجة التحديات المجتمعية بما يساهم فى إحداث تأثير إيجابي داخل المجتمع.