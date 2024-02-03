محافظ الدقهلية: لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية أيا كان منصبهم

شدد أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء المشرفين على أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت.

ووجه المحافظ بعدم التهاون مع اي مخالفات علي الأراضي الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.

وأشار محافظ الدقهلية الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

جاءت تصريحات " محافظ الدقهلية " بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة والذي أوضح جهود الحملات التي جرى تنفيذها اليوم السبت.

ووجه " مختار" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الإزالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

ولفت المحافظ بأن ما تم تنفيذ اليوم 19 قرار إزالة تعدي منهم 18 قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 641 متر مربع وعدد 1 قرار تعدي علي الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة ( 100 ) متر مربع بمراكز بلقاس والمطرية والمنزلة وبني عبيد ولاية الري والثروة السمكية وهيبة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية .

كما أوضح المحافظ بأن إجمالي ما تم تنفيذه من ازالات منذ بدء الحملة وحتى الآن 270 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعيه منهم 219 حالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 12.810 متر مربع بالإضافة إلي 29 حالة تعدي بالزراعة علي مساحة ( 1 فدان و 2 قيراط و 2 سهم ) ، وكذلك عدد 22 قرار تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة ( 7.306 متر مربع ) .

يذكر أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية ، يتم تنفيذها علي ثلاث مراحل المرحلة الأولى من 27 يناير الجاري وتنتهي في 16 فبراير والمرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتي 15 مارس المقبل والمرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتى 12 ابريل القادم.

وجرى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال ادارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

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