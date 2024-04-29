مسؤول أممي: قلقون إزاء ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية جسيمة بحق الشعب الفلسطيني

أعرب رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة السفير هيثم أبو سعيد، عن القلق والريبة إزاء ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية جسيمة بحق الشعب الفلسطيني.



وقال أبو سعيد، في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الاثنين، "إن إسرائيل وفقا للقانون الدولي، عليها واجبات إضافية من أجل الحفاظ على المواطنين، والمدنيين الذين يخضعون لسلطة الاحتلال".



وفيما يتعلق بخطوات إثبات حق الفلسطينيين في السكن والتعليم والصحة، أكد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، أن كل اللجان الدولية، والمجالس الدولية الحقوقية تقوم بما هو واجب عليها، وأن هذا الأمر منوط بإجراءات لبعض الحكومات، من أجل تحسين الوضع الراهن سواء على المستوى الثقافي أو الحقوقي، أو حتى المساعدات الإنسانية وغيرها.



وتوقع أن تشهد الأيام القريبة المقبلة صدور بعض القرارات من المحاكم الدولية وخصوصا "الجنائية الدولية"، ولاحقا "العدل الدولية" بخصوص إدانة مرتكبي جرائم حرب إسرائيل على غزة".