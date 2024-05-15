أبرز موضوعات المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية لشهر مايو

عقد المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية جلسته رقم (5) اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية لمناقشة سير العملية التعليمية والدراسة والامتحانات واستعدادات الجامعة للعام الجامعي القادم وذلك بحضور عمداء الكليات ومديري البرامج بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الهندسي لرئيس جامعة المنصورة الأهلية الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب البشري والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة، والدكتور وليد الطنطاوي المشرف على شئون التعليم والطلاب والتنسيق بالجامعة.

فيما تم خلال الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات التي تهم الشأن الجامعي منها الموافقة على قواعد العمل بمكتب التحويلات بجامعة المنصورة الأهلية وبدء العمل به إعتباراً من يوم السبت 3/8/2024، فتح كلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة الأهلية وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإستصدار القرار الجمهورى ، النظر فى فتح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة المنصورة الأهلية وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإستصدار القرار الجمهورى، النظر فى فتح كلية القانون (برنامج الدراسة القانونية الدولية) بجامعة المنصورة الأهلية وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإستصدار القرار الجمهورى .

كما تمت الموافقة على عقد عدد من بروتوكولات التعاون منها الموافقة على عقد بروتوكول تعاون بين كلية التمريض جامعة المنصورة الأهلية ومركز تطوير الآداء الجامعى بجامعة المنصورة، عقد بروتوكول (اتفاقية) تعاون بين مستشفى المنصورة الدولى وكلية الصيدلة جامعة المنصورة الأهلية لتوفير وسائل تدريب طلاب وخريجى الكلية بمستشفى المنصورة الدولى وذلك بالتعاون وتحت إشراف أساتذة جامعة المنصورة الأهلية، عقد بروتوكول تعاون بين كلية التمريض جامعة المنصورة الأهلية ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية.

كما تمت الموافقة على تبنى "المعايير القومية الأكاديمية المرجعية "NARS" الخاصة بقطاع التمريض والصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد فى ابريل 2017.

كما جرى الموافقة على تبنى المعايير الأكاديمية المرجعية (NARS) فى توصيف البرنامج وتوصيف المقررات الدراسية برنامج الطب والجراحة بكلية الطب البشرى والموافقة على عقد ندوة تثقيفية بالجامعة بعنوان "مكافحة الفساد" المقدمة لأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة والمنعقدة يوم السبت الموافق 22/6/2024.